Предварительно на сегодня, 19 августа, в Укрэнерго запланированы графики отключений света. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, передает 24 Канал.

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Кому не будут выключать свет

Свет будут выключать в промежутке с 17:00 до 21:00. Гринчук отметила, что будет задействована только одна очередь отключений. Также она назвала тех, кому свет не будут выключать.

Хочу напомнить, что отключения не предусматриваются для предприятий, для представителей бизнеса, которые импортируют более 80% электроэнергии для своих нужд,

– отметила заместитель министра.

Гринчук призвала украинцев на этой неделе осмотрительно и экономно потреблять электроэнергию. Также по возможности не использовать одновременно энергоемкими приборами. Заместитель министра отметила, что труднее всего покрывать дефицит в промежутке с 17:00 до 21:00.

К слову, вчера, 18 августа, глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий завил, что эта неделя будет сложной для украинской энергосистемы. Он также анонсировал привлечение дополнительных энергогенерирующих мощностей в конце августа.