Об этом сообщает АО "Сумыоблэнерго". Все усилия энергетиков направлены на восстановление распределения электроэнергии в каждый дом.

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Отключение света в Сумской области

Уважаемые потребители электроэнергии! Сегодня утром (20 октября – 24 Канал) российская армия ударила по одному из энергетических объектов в Сумской области. В результате чего временно обесточены более 37 тысяч потребителей на Роменщине (104 населенных пункта),

– пишут в "Сумыоблэнерго"

Кроме того, еще более 14 тысяч потребителей электроэнергии обесточены в результате военной агрессии России на приграничных территориях в Сумской области. Отмечается, что без света осталось 130 населенных пунктов.

Впоследствии в Сумской ОГА уточнили, что враг нанес авиационный удар по Роменской общине, где и был поврежден объект критической инфраструктуры. По состоянию на 09:26 проводится ликвидация последствий российского удара.

К слову, днем ранее на Сумщине после атаки "Шахедов" пришлось вводить графики аварийных отключений в нескольких районах. Были обесточены Шосткинский, Конотопский и часть Сумского района. Тогда враг снова нацелился на энергетическую структуру области.