6 – 7 июля в Украине не выключали свет почти полдня. В ДТЭК объяснили, что этого удалось достичь за счет уменьшения потребления электроэнергии в выходные дни. Кроме того, было очень тепло и солнечно, что позволило активизировать работу солнечных электростанций.

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Почему свет выключают ночью

По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, отключение света даже в ночные часы свидетельствует о том, что в результате российских атак Украина потеряла 9 гигаватт установленной мощности.

В целом это базовая генерация, которая работала и может работать ночью. Из-за того, что ночью нет солнца и обычно гидроэлектростанции закачивают воду, возможность производство электроэнергии падает, а базовое потребление остается. Поэтому приходится выключать свет и днем, и ночью,

– сказал чиновник.

Напомним, что согласно прогнозу МВФ дефицит в Украине можно будет полностью ликвидировать в 2026 году.