Об этом предостерегли в Укрзализныце. Отмечается, что как один из крупнейших потребителей электрической энергии в Украине, компания испытывает существенный дефицит.

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Проблемы со светом могут повлиять на движение поездов

Согласно обнародованной информации, лимиты на потребление электроэнергии позволяют обеспечить лишь около 75% потребностей Укрзализныци для обеспечения перевозки пассажиров и хозяйственной деятельности. Поэтому, пассажиры могут почувствовать определенные изменения.

По прогнозам, с приближением осенне-зимнего периода, усиление дефицита в электроснабжении может повлиять на бесперебойное движение поездов,

– говорится в сообщении.

В компании добавили, что такая ситуация со светом повлияет и на предоставление услуг бытовым потребителям, поскольку она является оператором системы распределения электроэнергии и водоснабжения. Поэтому, была создана отдельная компания УЗ "Энерго".

"Прошлой зимой мы уже помогли энергосистеме страны в обеспечении питания отдельных административных единиц и сейчас, принимая во внимание сложную ситуацию с генерацией, мы должны помочь стране пройти самый сложный в истории осенне-зимний период", – сказал председатель АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Сообщается, что компания займется генерацией электроэнергии. Она построит в разных регионах Украины газовые электростанции мощностью до 250 мегаватт. Прежде всего, по данным Укрзализныци, их установят в областных центрах.

Недавно председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что Украина в результате 8 массированных атак России потеряла половину мощности наших электростанций, то есть более 9 гигаватт.