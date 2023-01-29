В результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции, то есть генерирующие мощности, а также высоковольтная сеть. Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети.

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Кроме того, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

По техническим причинам в ремонт выведен один из блоков тепловых электростанций. Соответственно, как говорится в Укрэнерго, объем производимой электроэнергии в системе снизился.

Поэтому до всех облэнерго доведены несколько уменьшенные лимиты потребления, действующие в течение суток,

– говорится в сообщении.

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