Унаслідок російських ракетних і дронових атак пошкоджені електростанції, тобто генеруючі потужності, а також високовольтна мережа. Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об'єктам високовольтної мережі.
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Крім того, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. У результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.
З технічних причин у ремонт виведено один з блоків теплових електростанцій. Відповідно, як кажуть в Укренерго. обсяг виробленої електроенергії в системі знизився.
Через це до всіх обленерго доведені дещо зменшені ліміти споживання, які діють упродовж доби,
– йдеться у повідомленні.
В Одесі найскладніша ситуація
- В Укренерго інформують, що триває відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня.
- В Одеській області продовжують діяти аварійні відключення. Триває відновлення планової схеми живлення регіону.
- Як відомо, 26 січня російська армія випустила 55 ракет по Україні. Наші сили ППО збили 47 ракет. Також 25 січня українські військові збили понад 20 "Шахідів".
- На жаль, через масовану атаку Росії загинуло щонайменше 11 людей.