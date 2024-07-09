Главная причина введения графиков почасовых отключений – это последствия восьми ракетных и дроновых ударов по украинским электростанциям с начала года. Российские обстрелы привели к потерям более 9 ГВт мощности.

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Когда уменьшат объем отключений света

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, завершение ремонтов облегчит работу энергосистемы. Таким образом отключения света будут не такими длительными.

В двадцатых числах июля рассчитываем на улучшение ситуации в энергетике. Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме,

– сообщил он.

Шмыгаль добавил, что правительство также разработало и уже частично запустило комплекс мероприятий, что будет стимулировать граждан и бизнес к энергетической устойчивости. Речь идет в частности о кредитах для граждан на установку солнечных, ветровых установок и систем накопления электроэнергии, льготных кредитах для малого и среднего бизнеса.

Также правительство вводит кредиты для ОСМД и ЖСК, кредиты для крупного бизнеса на 5 – 7 лет. К тому же в Верховную Раду поданы законопроекты об отмене пошлины и НДС на ввоз энергетического оборудования.

Ожидаем, что не позднее 25 июля все эти механизмы заработают в полную силу,

– добавил премьер.

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