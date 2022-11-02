Враг целенаправленно наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры, чтобы посеять панику среди украинцев. Энергетики прилагают все усилия, чтобы оперативно преодолеть последствия атак. Впрочем, на это нужно время.
Важно В Украине ввели графики почасовых отключений света: где будут ограничения 2 ноября
Сколько времени понадобилось для возобновления электроснабжения
В опубликованной инфографике можно увидеть, что 10 октября для восстановления электроэнергии понадобилось:
- Львовская область – 13 часов,
- Житомирская область – 3 часа,
- Киевская область – 28 часов,
- Полтавская область – 23 часа,
- Сумская область – 11 часов,
- Харьковская область – 24 часа,
- Хмельницкая область – 8 часов.
18 октября для возобновления электроснабжения понадобилось:
- Киев – 7 часов.
22 октября понадобилось:
- Ровненская область – 14 часов,
- Волынская область – 23 часа,
- Николаевская область – 3 часа,
- Хмельницкая область – 23 часа.
31 октября понадобилось:
- Запорожская область – 22 часа,
- Черкасская область – 25 часов.
Сколько времени понадобилось для возобновления электроснабжения в Украине / Инфографика YASNO
В компании отметили, что каждый час нес и несет вызовы. Но с поддержкой украинцев и разумным потреблением электроэнергии энергетический фронт все выдержит.
Напомним, что 2 ноября ограничения на свет будут введены в Центральном регионе – Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области. Также света не будет в Северном регионе – Сумская, Харьковская и Полтавская области.
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