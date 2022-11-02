Враг целенаправленно наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры, чтобы посеять панику среди украинцев. Энергетики прилагают все усилия, чтобы оперативно преодолеть последствия атак. Впрочем, на это нужно время.

Важно В Украине ввели графики почасовых отключений света: где будут ограничения 2 ноября

Сколько времени понадобилось для возобновления электроснабжения

В опубликованной инфографике можно увидеть, что 10 октября для восстановления электроэнергии понадобилось:

Львовская область – 13 часов,

Житомирская область – 3 часа,

Киевская область – 28 часов,

Полтавская область – 23 часа,

Сумская область – 11 часов,

Харьковская область – 24 часа,

Хмельницкая область – 8 часов.

18 октября для возобновления электроснабжения понадобилось:

Киев – 7 часов.

22 октября понадобилось:

Ровненская область – 14 часов,

Волынская область – 23 часа,

Николаевская область – 3 часа,

Хмельницкая область – 23 часа.

31 октября понадобилось:

Запорожская область – 22 часа,

Черкасская область – 25 часов.



Сколько времени понадобилось для возобновления электроснабжения в Украине / Инфографика YASNO

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В компании отметили, что каждый час нес и несет вызовы. Но с поддержкой украинцев и разумным потреблением электроэнергии энергетический фронт все выдержит.

Напомним, что 2 ноября ограничения на свет будут введены в Центральном регионе – Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области. Также света не будет в Северном регионе – Сумская, Харьковская и Полтавская области.

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