Ворог цілеспрямовано завдає ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, щоб посіяти паніку серед українців. Енергетики докладають усі зусилля, щоб оперативно подолати наслідки їх атак. Втім, на це потрібен час.

Важливо В Україні ввели графіки погодинних відключень світла: де будуть обмеження 2 листопада

Скільки часу знадобилося для відновлення електропостачання

В опублікованій інфографіці можна побачити, що 10 жовтня для відновлення електроенергії знадобилось:

Львівська область – 13 годин,

Житомирська область – 3 години,

Київська область – 28 годин,

Полтавська область – 23 години,

Сумська область – 11 годин,

Харківська область – 24 години,

Хмельницька область – 8 годин.

18 жовтня для відновлення електропостачання знадобилось:

Київ – 7 годин.

22 жовтня знадобилось:

Рівненська область – 14 годин,

Волинська область – 23 години,

Миколаївська область – 3 години,

Хмельницька область – 23 години.

31 жовтня знадобилось:

Запорізька область – 22 години,

Черкаська область – 25 годин.



Скільки часу знадобилося для відновлення електропостачання в Україні / Інфографіка YASNO

Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо у нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, щоб дізнаватися усе першими.

У компанії зазначили, що кожна година несла та несе виклики. Але з підтримкою українців та розумним споживанням електроенергії енергетичний фронт все витримає.

Нагадаємо, що 2 листопада обмеження на світло запровадять у Центральному регіоні – Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області. Також світла не буде у Північному регіоні – Сумська, Харківська та Полтавська області.

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