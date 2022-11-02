Ворог цілеспрямовано завдає ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, щоб посіяти паніку серед українців. Енергетики докладають усі зусилля, щоб оперативно подолати наслідки їх атак. Втім, на це потрібен час.
Важливо В Україні ввели графіки погодинних відключень світла: де будуть обмеження 2 листопада
Скільки часу знадобилося для відновлення електропостачання
В опублікованій інфографіці можна побачити, що 10 жовтня для відновлення електроенергії знадобилось:
- Львівська область – 13 годин,
- Житомирська область – 3 години,
- Київська область – 28 годин,
- Полтавська область – 23 години,
- Сумська область – 11 годин,
- Харківська область – 24 години,
- Хмельницька область – 8 годин.
18 жовтня для відновлення електропостачання знадобилось:
- Київ – 7 годин.
22 жовтня знадобилось:
- Рівненська область – 14 годин,
- Волинська область – 23 години,
- Миколаївська область – 3 години,
- Хмельницька область – 23 години.
31 жовтня знадобилось:
- Запорізька область – 22 години,
- Черкаська область – 25 годин.
Скільки часу знадобилося для відновлення електропостачання в Україні / Інфографіка YASNO
У компанії зазначили, що кожна година несла та несе виклики. Але з підтримкою українців та розумним споживанням електроенергії енергетичний фронт все витримає.
Нагадаємо, що 2 листопада обмеження на світло запровадять у Центральному регіоні – Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області. Також світла не буде у Північному регіоні – Сумська, Харківська та Полтавська області.
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