Со следующей недели в Одессе начнут действовать новые графики стабилизационных отключений. Энергетики их разработали с учетом сложной ситуации в сложившейся энергосистеме последних террористических обстрелов.

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Какие изменения внесли в графики

Обновленные графики состоят из трех категорий:

Белый цвет на графике: свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано.

Серый цвет на графике: в это время гарантированно не будет света.

Светло-серый цвет на графике: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Ситуация в энергосистеме до сих пор сложна, поэтому жителей Одессы и области просят соблюдать эти советы при стабилизационных и экстренных отключениях. Энергетики отмечают, что с начала следующей недели оператор системы распределения начнет использовать график в тестовом режиме.

Напомним, что с утра 17 декабря Россия запустила на территорию Одесской области 2 ракеты "Оникс". К счастью, все ракеты были уничтожены силами ПВО – ОК "Юг".

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