З наступного тижня в Одесі почнуть діяти нові графіки стабілізаційних відключень. Енергетики їх розробили з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів.
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Які зміни внесли у графіки
Оновлені графіки складаються з трьох категорій:
- Білий колір на графіку: світло є і в цей час його наявність гарантована.
- Сірий колір на графіку: в цей час гарантовано не буде світла.
- Світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.
Ситуація в енергосистемі досі складна, тому жителів Одеси та області просять дотримуватись цих порад при стабілізаційних та екстрених відключеннях. Енергетики зазначають, що з початку наступного тижня оператор системи розподілу почне застосовувати графік в тестовому режимі.
Нагадаємо, що зранку 17 грудня Росія запустила на територію Одеської області 2 ракети "Онікс". На щастя, всі ракети були знищені силами ППО – ОК "Південь".
Україна зазнала ракетного удару 16 грудня: основне
- У п'ятницю, 16 грудня, ворог вкотре завдав масованої ракетної атаки по Україні. Окупанти випустили 76 ракет, але ППО збила 60. На жаль, були влучання, тож по всій країні ввели екстрені відключення світла.
- Однак попри потужний обстріл українська енергосистема залишається цілісною та контрольованою.
- Дефіцит електроенергії в нашій енергосистемі наразі становить 50%. Це прогнозований результат.
- Критичні об'єкти, які відповідають за водопостачання та теплозабезпечення, працюватимуть у більшості регіонів. Проте в деяких регіонах, зокрема на Харківщині, Полтавщині та в частині Києва, можуть бути проблеми.
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