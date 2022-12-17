З наступного тижня в Одесі почнуть діяти нові графіки стабілізаційних відключень. Енергетики їх розробили з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів.

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Які зміни внесли у графіки

Оновлені графіки складаються з трьох категорій:

  • Білий колір на графіку: світло є і в цей час його наявність гарантована.
  • Сірий колір на графіку: в цей час гарантовано не буде світла.
  • Світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Ситуація в енергосистемі досі складна, тому жителів Одеси та області просять дотримуватись цих порад при стабілізаційних та екстрених відключеннях. Енергетики зазначають, що з початку наступного тижня оператор системи розподілу почне застосовувати графік в тестовому режимі.

Нагадаємо, що зранку 17 грудня Росія запустила на територію Одеської області 2 ракети "Онікс". На щастя, всі ракети були знищені силами ППО – ОК "Південь".

Україна зазнала ракетного удару 16 грудня: основне

  • У п'ятницю, 16 грудня, ворог вкотре завдав масованої ракетної атаки по Україні. Окупанти випустили 76 ракет, але ППО збила 60. На жаль, були влучання, тож по всій країні ввели екстрені відключення світла.
  • Однак попри потужний обстріл українська енергосистема залишається цілісною та контрольованою.
  • Дефіцит електроенергії в нашій енергосистемі наразі становить 50%. Це прогнозований результат.
  • Критичні об'єкти, які відповідають за водопостачання та теплозабезпечення, працюватимуть у більшості регіонів. Проте в деяких регіонах, зокрема на Харківщині, Полтавщині та в частині Києва, можуть бути проблеми.
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