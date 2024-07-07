В компании также отметили, что потребление электроэнергии в Украине растет из-за жаркой погоды. В то же время наша энергосистема не может генерировать достаточно мощностей из-за последствий российских атак.

К теме Еще плюс час со светом: в Укрэнерго сообщили о новом изменении в графике отключений

Что будет с отключениями света 8 июля

В Укрэнерго отметили, что 8 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток.

С 00:00 до 14:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, с 19:00 до 22:00 – четыре очереди,

– говорится в сообщении компании.

В то же время в другие часы, как отметили в Укрэнерго, будут применяться три очереди отключений одновременно.

Кроме того, в компании ДТЭК добавили, что в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях 8 июля будет высокая вероятность применения светло-серых зон отключений с 14:00 и до конца суток.

Обратите внимание! О графиках отключения света и ситуации с электроэнергией мы оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы узнавать обо всем первыми.