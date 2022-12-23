Сообщаются, что все виды поколения работают. Также вышел на номинальную мощность энергоблок, подключенный 22 декабря к энергосистеме.
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Оккупанты повредили магистральные сети
В то же время в Укрэнерго отметили, что сохраняются определенные ограничения в системе передачи электроэнергии. Они нанесены повреждениями магистральных сетей российскими атаками.
В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.
На Востоке в результате российских обстрелов в прифронтовых районах есть повреждения в электросетях. Сообщается, что аварийно-восстановительные работы будут начаты сразу после разрешения военных.
В Укрэнерго сообщили, что ремонты на объектах энергетической инфраструктуры продолжаются круглосуточно. Однако повреждения сложны и масштабны, поэтому их восстановление требует значительного времени.
Россия повредила энергосистему Украины: что известно
- Предыдущая массированная атака России произошла 16 декабря, когда оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет. После этого россияне 19 декабря атаковали Киев и область дронами-камикадзе.
- Именно в Киевской области самая сложная ситуация со светом. Проблема Киева в том, что столица не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования.
- По состоянию на вечер 22 декабря ситуация со светом в Киеве стала лучше. В частности, к графику отключений приблизился левый берег. Однако 23 декабря в столице все еще действуют экстренные отключения.