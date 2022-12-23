Сообщаются, что все виды поколения работают. Также вышел на номинальную мощность энергоблок, подключенный 22 декабря к энергосистеме.

К теме Где в Украине не будет света 23 декабря: графики и города

Оккупанты повредили магистральные сети

В то же время в Укрэнерго отметили, что сохраняются определенные ограничения в системе передачи электроэнергии. Они нанесены повреждениями магистральных сетей российскими атаками.

В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.

На Востоке в результате российских обстрелов в прифронтовых районах есть повреждения в электросетях. Сообщается, что аварийно-восстановительные работы будут начаты сразу после разрешения военных.

В Укрэнерго сообщили, что ремонты на объектах энергетической инфраструктуры продолжаются круглосуточно. Однако повреждения сложны и масштабны, поэтому их восстановление требует значительного времени.

Россия повредила энергосистему Украины: что известно