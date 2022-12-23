Повідомляються, що всі види генерації працюють. Також вийшов на номінальну потужність енергоблок, який 22 грудня був підключений до енергосистеми.

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Окупанти пошкодили магістральні мережі

Водночас в Укренерго зазначили, що зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії. Вони спричинені пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками.

У зв'язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

На Сході внаслідок російських обстрілів у прифронтових районах є пошкодження в електромережах. Повідомляється, що аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті відразу після дозволу військових.

В Укренерго повідомили, що ремонти на об'єктах енергетичної інфраструктури тривають цілодобово. Та пошкодження складні та масштабні, тому їх відновлення вимагає значного часу.

Росія пошкодила енергосистему України: що відомо