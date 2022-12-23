Енергетики продовжують ремонтувати об'єкти критичної інфраструктури після російських атак. Про графіки відключення світла читайте у матеріалі 24 каналу.

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Як подаватимуть світло на Рівненщині

Графіки відключення світла опублікував керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль. Відсутність світла для Рівного можна визначити за посиланням. Щодо всієї області, то графіки можна знайти тут.

"Нагадаю, вони можуть не сходитися із фактичними за умови екстрених або аварійних відключень", – зазначив керівник ОВА.

Що відбуватиметься в Івано-Франківській області

Керівниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук оприлюднила графік відключення світла від "Прикарпаттяобленерго". Вона зазначила, що доведений ліміт є більшим від тих, які були 22 грудня:

нічний ліміт становить 232 МВт (це на 14% більше від ліміту попередньої доби);

денний – 302 МВт (більшим за 22 грудня на 9%).

"Збільшення лімітів дозволяє застосовувати схему 4х4. При цьому варто пам'ятати, що збільшення навантаження на мережу може автоматично вплинути на перегляд лімітів у сторону їх зниження", – наголосила Онищук.

Орієнтовно для 1 черги абонентів електроенергію постачатимуть таким чином:

з 02:00 до 06:00, з 10:00 до 14:00 та з 18:00 до 22:00 ( підчерги 1.1 та 1.2 будуть вимкнені);

будуть вимкнені); з 00:00 до 02:00, з 06:00 до 10:00, з 15:00 до 18:00, з 23:00 до 24:00 (підчерги 1.1 та 1.2 будуть з електропостачанням);

з 14:00 до 15:00 та з 22:00 до 23:00 (підчерги 1.1 та 1.2 будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів. Через недотримання можливі вимкнення);

з 02:00 до 06:00, з 10:00 до 14:00 та з 18:00 до 22:00 ( підчерги 1.3 та 1.4 будуть вимкнені);

будуть вимкнені); з 00:00 до 02:00, з 07:00 до 10:00, з 14:00 до 17:00, з 22:00 до 24:00 (підчерги 1.3 та 1.4 будуть з електропостачанням);

з 06:00 до 07:00 та з 17:00 до 18:00 (підчерги 1.1 та 1.2 будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів. Через недотримання можливі вимкнення).

Щодо 2 черги, то електропостачання подаватимуть так: