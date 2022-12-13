Энергетики советуют экономить электроэнергию, чтобы не перегружать энергосистему Украины. В каких областях 13 декабря не будет света – читайте далее в материале 24 канала.
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В Киеве действуют новые графики
Сейчас в Киеве действуют обновленные графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов. Ознакомиться с новым графиком можно по ссылке.
Что будет со светом в Запорожской области
13 декабря в Запорожской области будет действовать график почасовых стабилизационных отключений света. Однако возможны также аварийные и экстренные отключения электроэнергии. Последние предусматривают как увеличение продолжительности отключений, так и привлечение к ним потребителей других очередей – в объемах и времени, необходимых для стабилизации уровня энергопотребления. В случае их внедрения об этом будет сообщено дополнительно.
Список адресов каждой из очередей – смотрите по ссылкам:
- Город Запорожье – первая очередь,
- Город Запорожье – вторая очередь,
- Город Запорожье – третья очередь,
- Запорожский район – 1-3 очереди.
Отключение света в Запорожской области / фото "Запорожьеоблэнерго"
Какая ситуация со светом в Ровенской области
Появились графики отключений электроэнергии 13 декабря:
В Черкасской области будет действовать желтый график
13 декабря по Черкасской области продолжат действовать "желтые" графики почасовых отключений. Электроснабжение будет происходить по схеме 3/3.
Будет действовать такой график:
- 1 очередь: 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00,
- 2 очередь: 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00.
Отключение света в Ивано-Франковской области
1 очередь:
- Электроснабжение будет подано для 1 очереди в такие часы: с 09:00 до 13:00, с 17:00 до 21:00
2 очередь:
- Электроснабжение будет подано для подочереди 2.1 и 2.2 в такие часы: с 11:00 до 15:00, с 19:00 до 23:00
- Электроснабжение будет подано для подочереди 2.3 и 2.4 в такие часы: с 05:00 до 09:00, с 13:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00
3 очередь:
- Электроснабжение будет подано для подочереди 3.1 и 3.2 в такие часы: с 07:00 до 09:00, с 13:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00.
- Электроснабжение будет подано для подочереди 3.3 и 3.4 в такие часы: с 07:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00, с 23:00 до 24:00.
Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.
Обесточенная очередь 4.1 будет с 07:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00. Обесточенная подочередь 4.2 будет с 12:00 до 16:00
В Одесской области ввели аварийные отключения
Из-за очередной российской террористической атаки в Одессе происходят аварийные отключения света. В области продолжаются экстренные отключения.
Энергетики ДТЭК и НЭК Укрэнерго уже делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома жителей Одесской области.
Будет ли свет на Днепропетровщине
Сегодня в регионе происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют.
Во Львовской области появился новый график отключения света
Определенная стабилизация ситуации в энергосистеме Украины позволила львовским энергетикам сформировать график подачи электроэнергии потребителям. Электроэнергия будет подаваться дважды в сутки по четыре часа (итого – 8 часов). В другие часы суток следует готовиться к отключениям.
График подачи электроэнергии разработан для трех групп потребителей.
Отключение света во Львовской области / фото "Львовоблэнерго"
В Винницкой области отключат электричество
В облэнерго опубликовали график ограничения электропотребления на 13 декабря:
- 1 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
- 2 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00
- 3 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00
Очередность плановых отключений можно просмотреть по ссылке.