Заранее зарядите свои гаджеты и павербанки. Где не будет света 12 декабря – читайте далее в материале 24 канала.
Важно Ситуация очень сложная: Зеленский перечислил регионы, где со светом наибольшие затруднения
Что со светом в Киевской области
Сегодня в Киеве и области продолжают действовать плановые отключения.
Какая ситуация со светом в Запорожской области
Графики отключения света обновлены. Впрочем, облэнерго предупреждает о возможных аварийных отключениях в течение суток.
Отключение света в Запорожской области / фото "Запорожьеоблэнерго"
В Днепропетровской области действуют экстренные отключения света
12 декабря в регионе проходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют.
В Винницкой области не будет электроэнергии
В облэнерго опубликовали график ограничения электропотребления на 12 декабря:
- 1 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
- 2 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00;
- 3 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00
Очередность плановых отключений можно просмотреть по ссылке.
В Одесской области продолжаются аварийные отключения света
Из-за очередной российской террористической атаки в Одессе происходят аварийные отключения света. В области продолжаются экстренные отключения. Отметим, что энергетики ДТЭК и Укрэнерго уже делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома жителей Одесской области.
Что с электричеством во Львовской области
График отключений электроэнергии остается действующим. Дополнительно для вашего удобства разделили график по каждой группе отдельно. Узнать, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему света нет".
Графики отключения света во Львовской области / фото "Львовоблэнерго"
В Полтавской области продолжается отключение электроэнергии
Сегодня в Полтавской области будет действовать график почасовых отключений по схеме +4/-2. То есть, в течение дня свет будет в такие часы:
- 1 очередь: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
- 2 очередь: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30
- 3 очередь: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00
В Черкасской области действует "желтый" график отключений
По области продолжает действовать "желтый" график отключений электроэнергии.
1 очередь – смотреть здесь. Часы отключения:
- 00:00-03:00
- 06:00-09:00
- 12:00–15:00
- 18:00–21:00
2 очередь – смотреть здесь. Часы отключения:
- 03:00-06:00
- 09:00-12:00
- 15:00–18:00
- 21:00-24:00