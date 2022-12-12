Заранее зарядите свои гаджеты и павербанки. Где не будет света 12 декабря – читайте далее в материале 24 канала.

Важно Ситуация очень сложная: Зеленский перечислил регионы, где со светом наибольшие затруднения

Что со светом в Киевской области

Сегодня в Киеве и области продолжают действовать плановые отключения.

Новый график по Киеву – здесь.

График по области – здесь.

Какая ситуация со светом в Запорожской области

Графики отключения света обновлены. Впрочем, облэнерго предупреждает о возможных аварийных отключениях в течение суток.



Отключение света в Запорожской области / фото "Запорожьеоблэнерго"

В Днепропетровской области действуют экстренные отключения света

12 декабря в регионе проходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют.

В Винницкой области не будет электроэнергии

В облэнерго опубликовали график ограничения электропотребления на 12 декабря:

1 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

2 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00;

3 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00

Важно! В случае несоответствия часов отключений согласно графику (более 4 часов, с учетом возможных отклонений) потребителей просят уведомлять об этом "Винницаоблэнерго" – в личном кабинете, вайбер-боте, или звонить в колл-центр 0 800 217 217.

Очередность плановых отключений можно просмотреть по ссылке.

В Одесской области продолжаются аварийные отключения света

Из-за очередной российской террористической атаки в Одессе происходят аварийные отключения света. В области продолжаются экстренные отключения. Отметим, что энергетики ДТЭК и Укрэнерго уже делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома жителей Одесской области.

Что с электричеством во Львовской области

График отключений электроэнергии остается действующим. Дополнительно для вашего удобства разделили график по каждой группе отдельно. Узнать, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему света нет".

Графики отключения света во Львовской области / фото "Львовоблэнерго"