Заздалегідь зарядіть свої гаджети та павербанки. Де не буде світла 12 грудня – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

Важливо Ситуація дуже складна: Зеленський перелічив регіони, де зі світлом найбільші труднощі

Що зі світлом на Київщині

Сьогодні у Києві та області продовжують діяти планові відключення.

Новий графік по Києву – тут.

Графік по області – тут.

Яка ситуація зі світлом на Запоріжжі

Графіки відключення світла оновлені. Втім, обленерго попереджає про можливі аварійні відключення протягом доби.



Відключення світла на Запоріжжі / фото "Запоріжжяобленерго"

На Дніпропетровщині діють екстрені відключення світла

12 грудня у регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

На Вінниччині не буде електроенергії

В обленерго опублікували графік обмеження електроспоживання на 12 грудня:

1 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

2 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00;

3 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00

Важливо! У разі невідповідності годин відключень згідно з графіком (понад 4 години, з урахуванням можливих відхилень) споживачів просять сповіщати про це "Вінницяобленерго" – в особистому кабінеті, вайбер-боті або телефонувати до кол-центру 0 800 217 217.

Черговість планових відключень можна переглянути за посиланням.

На Одещині тривають аварійні відключення світла

Через чергову російську терористичну атаку наразі в Одесі відбуваються аварійні відключення світла. В області тривають екстрені відключення. Зауважимо, що енергетики ДТЕК та Укренерго вже роблять все можливе, щоб повернути світло в оселі мешканців Одещини.

Що з електрикою на Львівщині

Графік відключень електроенергії залишається чинним. Додатково для вашої зручності розділили графік по кожній групі окремо. Дізнатися, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла".

Графіки відключення світла на Львівщині / фото "Львівобленерго"

На Полтавщині триває відключення електроенергії

Сьогодні на Полтавщині діятиме графік погодинних відключень по схемі +4/-2. Тобто, протягом дня світло буде в такі години: 1 черга: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

2 черга: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30

3 черга: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00

На Черкащині діє "жовтий" графік відключень

По області продовжує діяти "жовтий" графік відключень електроенергії.

1 черга – дивитись тут. Години відключення:

00:00-03:00

06:00-09:00

12:00-15:00

18:00-21:00

2 черга – дивитись тут. Години відключення: