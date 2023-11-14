Пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий дал важные советы тем, кто планирует пользоваться генераторами во время вероятных отключений света. Спасатель на брифинге также объяснил, какую опасность представляют эти приборы.

К теме Как использовать газовую горелку в случае блекаута: в ГСЧС рассказали о рисках для жизни

Как правильно пользоваться генераторами

Спасатель назвал генератор опасным прибором, особенно, когда им постоянно пользуются. Этот прибор создает электрический разряд и выделяет опасные продукты горения. Поэтому его нельзя использовать в помещении.

Первое правило при установке генератора – это, конечно, не использовать его в помещениях, у окон и входной группы дверей. Для того, чтобы туда не попали вредные продукты сгорания горючего, используемого в генераторе,

– подчеркнул Хорунжий.

Как пояснил представитель ГСЧС, перед пуском генератора необходимо проверить состояние электропроводки и потребителей и устранить их повреждения, если они есть. Также следует устранить перекручивание проводов, контакты с горячими поверхностями и коррозию на контактах. Помимо этого следует убедиться, что электрические элементы генератора заземлены.

По его словам, необходимо следить за тем, чтобы вода не попадала на силовые контуры генератора. Этот прибор не желательно запускать в условиях повышенной влажности: во время дождя, снега и т.д. Либо в таких случаях генераторы необходимо накрывать.

Хорунжий добавил, что при работе генератора необходимо контролировать его техническое состояние. Если прибор будет подтекать или издавать звуки, свидетельствующие о неисправности, то его необходимо отключить и обесточить.

Другие новости о ситуации с энергосистемой