Пресс-секретарь АО "Черниговоблэнерго" Екатерина Дроздова рассказала, что раньше в области были ситуации, когда абоненты оставались без электроснабжения на шесть часов подряд. Новые графики имеют целью убрать это – теперь промежуток будет составлять максимум три часа.

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Отключения в Черниговской области

Если раньше на графике отключений промежуток времени без электроэнергии (черный квадрат в графике) и промежуток времени с возможным отключением электроэнергии (синий квадрат в графике) шли друг за другом, то теперь между ними появились часы, когда электричество не будут выключать (зеленый квадрат в графике).

Кроме этого, теперь временной промежуток с 21 до 24 часов разделили пополам - в это время очереди будут со светом или без света по полтора часа. Это нужно для правильности смещения очередей,

Такое распределение позволит потребителям всех очередей воспользоваться светом в вечерний период, когда световой день закончится,

– сказала Дроздова.

Таблица графиков почасовых отключений / АО "Черниговоблэнерго"

К слову, в Укрэнерго недавно рассказали, что в результате 8 массированных атак России Украина потеряла половину мощности наших электростанций, то есть более 9 гигаватт. Однако объем дефицита может варьироваться. Часть произведенной энергии резервируется для потерь в сетях и для нужд критической инфраструктуры, которую нельзя выключать.