Речниця АТ "Чернігівобленерго" Катерина Дроздова розповіла, що раніше в області були ситуації, коли абоненти лишалися без електропостачання на шість годин поспіль. Нові графіки мають на меті прибрати це – тепер проміжок складатиме максимум три години.

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Відключення у Чернігівській області

Якщо раніше на графіку відключень проміжок часу без електроенергії (чорний квадрат у графіку) і проміжок часу з можливим відключенням електроенергії (синій квадрат у графіку) йшли один за одним, то тепер між ними з'явилися години, коли електрику не вимикатимуть (зелений квадрат у графіку).

Окрім цього, тепер часовий проміжок із 21 до 24 години розділили навпіл — у цей час черги будуть зі світлом або без світла по півтори години. Це потрібно для правильності зміщення черг,

Такий розподіл дозволить споживачам усіх черг скористатися світлом у вечірній період, коли світловий день закінчиться,

– сказала Дроздова.

Таблиця графіків погодинних відключень / АТ "Чернігівобленерго"

До слова, в Укренерго нещодавно розповіли, що внаслідок 8 масованих атак Росії Україна втратила половину потужності наших електростанцій, тобто понад 9 гігаватів. Проте обсяг дефіциту може варіюватися. Частина виробленої енергії резервується для втрат у мережах і для потреб критичної інфраструктури, яку не можна вимикати.