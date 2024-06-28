Головною причиною відключень світла є постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України. За 2024 рік росіяни вже 8 разів масово обстріляли українські енергооб'єкти.

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29 червня діятимуть графіки відключень світла

У суботу, 29 червня, за вказівкою Укренерго обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень. Діятимуть вони впродовж усієї доби – з 00:00 до 24:00.

Коли за графіком у вас є світло – споживайте, будь ласка, ощадливо,

– просять енергетики.

В Укренерго також додали, що живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть.

Додамо, що у п'ятницю, 28 червня, графіки відключення світла діятимуть також до 00:00. В Укренерго попереджали, що через спеку споживання вдень та ввечері передбачається на 2,5% вище, ніж це було у цей час у четвер, 27 червня.