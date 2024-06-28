Про це він заявив в інтерв'ю. Він додав, що загалом енергооб'єкти розмістити під землею неможливо, оскільки це дуже довго й дорого.

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Чому енергооб'єкти неможливо перенести під землю

На нещодавній конференції "Життя у тривалій війні" пролунала теза, що українським підприємствам варто "піти під землю", однак з енергетичними об'єктами така ідея неможлива до втілення. Кудрицький пояснив, що, до прикладу, магістральні високовольтні підстанції чи великі електростанції, які, умовно, займають площу у 200 гектарів, неможливо заховати під землею.

Під землю можна сховати тільки окремі елементи цих об'єктів, наприклад, системи управління. Автотрансформатори ми захищаємо, не ховаючи їх під землю, бо це було б надзвичайно дорого й довго. Ми робимо над ними накриття. Всю країну під землю не сховаєш, це теж треба розуміти. Треба підходити до питання інженерного захисту дуже прагматично і раціонально,

– наголосив Кудрицький.

Очільник Укренерго додав, що деякі елементи підстанцій є дуже стійкими. Так, навіть якщо на об'єкт прилітає 1 – 2 ракети, то фахівці знаходять резервні схеми живлення, і вже за 3 – 8 годин споживачі знову з енергоживленням.

Однак є й такі елементи, які є дуже складними й дорогими. Мовиться про автотрансформатори, генератори чи турбіни на електростанціях. Кудрицький пояснив, що, зазвичай, таких об'єктів немає на складах, а на їхнє виготовлення необхідно чимало часу.

"Такі елементи треба захищати або винятково системою протиповітряної оборони, або в комплексі зі системами інженерного захисту, як ми робимо на своїх підстанціях. Коли тисячі ракет і дронів летять на об'єкти енергетики, неможливо очікувати, що нічого не вийде з ладу – пошкодження точно будуть. Наша задача в тому, щоб енергосистема попри це продовжувала функціонувати як єдине ціле", – резюмував Кудрицький.