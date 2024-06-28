Об этом он заявил в интервью. Он добавил, что в целом энергообъекты разместить под землей невозможно, поскольку это очень долго и дорого.

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Почему энергообъекты невозможно перенести под землю

На недавней конференции "Жизнь в длительной войне" прозвучал тезис, что украинским предприятиям стоит "уйти под землю", однако с энергетическими объектами такая идея невозможна к воплощению. Кудрицкий объяснил, что, к примеру, магистральные высоковольтные подстанции или крупные электростанции, которые, условно, занимают площадь в 200 гектаров, невозможно спрятать под землей.

Под землю можно спрятать только отдельные элементы этих объектов, например, системы управления. Автотрансформаторы мы защищаем, не пряча их под землю, потому что это было бы очень дорого и долго. Мы делаем над ними накрытие. Всю страну под землю не спрячешь, это тоже надо понимать. Надо подходить к вопросу инженерной защиты очень прагматично и рационально,

– подчеркнул Кудрицкий.

Глава Укрэнерго добавил, что некоторые элементы подстанций очень устойчивы. Так, даже если на объект прилетает 1 – 2 ракеты, то специалисты находят резервные схемы питания, и уже через 3 – 8 часов потребители снова с энергопитанием.

Однако есть и такие элементы, которые являются очень сложными и дорогими. Речь идет об автотрансформаторах, генераторах или турбинах на электростанциях. Кудрицкий объяснил, что, обычно, таких объектов нет на складах, а на их изготовление необходимо немало времени.

"Такие элементы надо защищать или исключительно системой противовоздушной обороны, или в комплексе с системами инженерной защиты, как мы делаем на своих подстанциях. Когда тысячи ракет и дронов летят на объекты энергетики, невозможно ожидать, что ничего не выйдет из строя – повреждения точно будут. Наша задача в том, чтобы энергосистема несмотря на это продолжала функционировать как единое целое", – резюмировал Кудрицкий.