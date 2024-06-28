Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що Україна внаслідок 8 масованих атак Росії втратила половину потужності наших електростанцій, тобто понад 9 гігаватів.

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Що відомо про дефіцит потужності в енергосистемі

Володимир Кудрицький розповів, що обсяг дефіциту електроенергії в енергосистемі може варіюватись. Наприклад, він може бути меншим вночі та зазвичай найбільший – ввечері.

Важливо також зрозуміти, що якщо загальний дефіцит потужності становить, для прикладу, 20% – це не означає, що 20% споживачів будуть відключені. Частина виробленої енергії резервується для втрат у мережах і для потреб критичної інфраструктури, яку не можна вимикати. У цьому випадку відключених споживачів може бути й 35 – 40%,

– розповів посадовець.

За його словами, раніше в регіонах, де відсоток критичної інфраструктури в загальному споживанні менший, то в кожного споживача відключення могли бути менш тривалими.

Натомість наразі, за словами Володимира Кудрицького:

для кожного обленерго призначають кількість черг;

ці черги розподіляються по всій країні в такий спосіб, щоб забезпечити більш рівномірний розподіл тягаря відключень між областями.

Наприклад, в певний час у всіх областях одночасно вводиться одна і та сама черга відключень.

Голова правління Укренерго пояснив, що ці черги між собою постійно змінюють, що зменшує нерівномірність і забезпечує більш справедливий розподіл обсягів відключень у країні.

До речі, протягом 28 червня графіки відключень в Україні діють цілодобово. Дізнатись, коли вимикатимуть світло вам можна за посиланням.