Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Прикарпатьеоблэнерго".

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Аварийная ситуация произошла на линии 10 кВ. Бригада энергетиков сразу начала работать на тем, чтобы найти место повреждения и ликвидировать аварию.

Какие улицы в Ивано-Франковске частично без света:

улица Бандеры;

улица Сахарова;

улица Мельника;

улица Шухевича;

улица Вагилевича;

улица Независимости;

улица Франко.

Отмечалось, что ориентировочное время восстановления электроснабжения – до 18 часов вечера.