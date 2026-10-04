Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Что известно об отключении света?

В столице вечером 4 октября начали поступать сообщения о перебоях с электроснабжением в различных районах города.

По сообщениям в соцсетях, электричество пропало в ряде районов Киева. В частности, без света остался ТРЦ Lavina Mall, который полностью погрузился в темноту.

Тьма в Lavina Mall: смотрите видео

Также киевляне сообщают о возможных перепадах напряжения. В связи с этим жителей призывают по возможности отключить электроприборы от розеток, чтобы уберечь технику от потенциальных скачков напряжения.

Причины перебоев и точные масштабы отключений пока неизвестны. Информация уточняется.

Напомним, 4 октября враг не прекращал атаковать Киев, применяя, в частности, реактивные беспилотники. Утром Россия нанесла удар по Северному мосту, в результате чего было повреждено дорожное полотно, когда по мосту двигались транспортные средства.

Днем в столице снова объявили воздушную тревогу, а Воздушные силы предупреждали о движении реактивного БПЛА в направлении Киева и Броваров. Впоследствии в столице раздались взрывы, а силы ПВО вели огонь по вражеским целям. В Дарницком районе зафиксировали падение обломков беспилотника на припаркованный автомобиль и открытую территорию одной из школ.

Вечером россияне продолжили массированную атаку на Киев, поэтому в разных районах столицы снова были слышны взрывы.