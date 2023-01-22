Об этом рассказал гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко. Вечером 22 января он традиционно сообщил о ситуации в энергосистеме.
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Дефицит до сих пор значителен
Коваленко сообщил, что дефицит в системе до сих пор остается значительным, несмотря на то, что 22 января были несколько большие лимиты и отключение света в Киеве было по графикам. На завтра есть следующие ограничения:
- Киев: 948 МВт днем и 608 МВт ночью. Это позволит обеспечить 65% потребности в электроэнергии в пиковые часы. То есть отключения будут происходить по графику.
- Днепр и область: 1149 МВт днем, 1009 МВт на ночь, что обеспечит 52% потребностей электроэнергии.
Ограничения выше, чем сегодня. При любых условиях – экономьте. Становится холоднее, потребление растет, а энергосистема еще настолько восстановлена, чтобы выдерживать значительные нагрузки,
– подытожил гендиректор компании YASNO.
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Заживление энергосистемы становится сложнее
Укрэнерго, производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных вражескими ударами.
Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше. Энергосистема Украины уже пережила:
- 12 ракетных атак врага,
- 14 ударов БПЛА по энергообъектам.
Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. В частности, говорится о:
- крупнейшей в Украине и Европе Запорожской АЭС,
- Запорожской ТЭС,
- Луганской ТЭС,
- Углегорской ТЭС,
- Каховской ГЭС.