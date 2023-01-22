Об этом рассказал гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко. Вечером 22 января он традиционно сообщил о ситуации в энергосистеме.

Интересно Оля Цыбульская застряла в лифте между этажами, когда выключили свет: кто ей помог

Дефицит до сих пор значителен

Коваленко сообщил, что дефицит в системе до сих пор остается значительным, несмотря на то, что 22 января были несколько большие лимиты и отключение света в Киеве было по графикам. На завтра есть следующие ограничения:

Киев : 948 МВт днем и 608 МВт ночью. Это позволит обеспечить 65% потребности в электроэнергии в пиковые часы. То есть отключения будут происходить по графику.

: 948 МВт днем и 608 МВт ночью. Это позволит обеспечить 65% потребности в электроэнергии в пиковые часы. То есть отключения будут происходить по графику. Днепр и область: 1149 МВт днем, 1009 МВт на ночь, что обеспечит 52% потребностей электроэнергии.

Ограничения выше, чем сегодня. При любых условиях – экономьте. Становится холоднее, потребление растет, а энергосистема еще настолько восстановлена, чтобы выдерживать значительные нагрузки,

– подытожил гендиректор компании YASNO.

Стоит прочесть Как хранить овощи, когда отключили энергию: сколько выдержат без холодильника популярные овощи

Заживление энергосистемы становится сложнее

Укрэнерго, производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных вражескими ударами.

Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше. Энергосистема Украины уже пережила:

12 ракетных атак врага,

14 ударов БПЛА по энергообъектам.

Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. В частности, говорится о: