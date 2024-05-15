Соответствующие данные они распространили в своем телеграмм-канале поздно вечером 15 мая. О каких именно отключениях идет речь и в каких областях, читайте на 24 Канале.
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Что заявили в ДТЭК
В ДТЭК отметили, что ситуация в энергосистеме тяжелая. Так, сохраняется дефицит электроэнергии.
По указанию Укрэнерго, в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях завтра (16 мая – 24 Канал) возможны стабилизационные отключения с 00:00 до 09:00 и с 16:00 до 00:00,
– говорится в сообщении.
Там добавили, что возможны отключения также и в Донецкой области. В ДТЭК попросили потреблять электроэнергию разумно.
При этом в YASNO отмечают, что в новом графике промежутки 2-4-3 часа, а не 2-3-4 часа, как это было раньше.
Кроме этого, в столице раньше было 3 группы клиентов, а сейчас 6. Это сделали с целью, чтобы отключения были более прогнозируемым и точным, что сделает их максимально приближенными к графику. Также у большего количества клиентов одновременно будет свет.
Как узнать промежуток времени, во время которого будут отключения по вашему адресу
Первый способ – это можно сделать с помощью сайта YASNO. Для этого необходимо:
- перейти по ссылке на сайт YASNO;
- выбрать свой регион в правом верхнем углу;
- нажать на "График возможных отключений";
- ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках.
Также можно узнать о графиках с помощью бота в Telegram YASNO – online:
- перейдите по ссылке, тогда чат-бот откроется автоматически;
- выберите свой регион;
- нажмите "Возможные отключения";
- введите свой адрес.
Другой способ – это сайт ДТЭК. Для этого:
- перейдите по ссылке на сайт ДТЭК ;
- выберите "Отсутствует электроэнергия";
- введите название своей улицы и номер дома в соответствующих строках.
Стоит заметить, что свет для каждой группы в Киеве будут отключать в промежутках продолжительностью 4 часа.