С 00:00 16 мая во Львове и области введут графики почасовых отключений электроэнергии.
Это распоряжение НЭК "Укрэнерго".
Причина: дефицит мощности в результате массированных атак оккупантов на энергосистему Украины.
Узнать свою группу отключений вы можете с помощью:
️сайта Львовоблэнерго, раздел "Почему нет света": https://poweron.loe.lviv.ua/
️чат-бота Львовоблэнерго в Viber (для бытовых потребителей): https://www.viber.com/loebot
️чат-бота Львовоблэнерго в Telegram (для бытовых потребителей): https://t.me/loeserviceBot
️чат-бота Львовоблэнерго Бизнес в Viber (для юридических потребителей): www.viber.com/loebiznesbot
️чат-бота Львовоблэнерго Бизнес в Telegram (для юридических потребителей): https://t.me/loebiznesbot
По состоянию на 20:00 15 мая в области ввели аварийные отключения электроэнергии.
Отключения аварийные, поэтому заранее предупредить о них, к сожалению, не могли.
Всех, у кого сейчас есть электричество, очень прошу использовать ее экономно.
Пожалуйста, зарядите устройства, подготовьтесь к почасовым отключениям.
Прошли такой этап в прошлом году и в этом – пройдем!
Смерть врагам!