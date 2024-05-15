С 00:00 16 мая во Львове и области введут графики почасовых отключений электроэнергии.

Это распоряжение НЭК "Укрэнерго".

Причина: дефицит мощности в результате массированных атак оккупантов на энергосистему Украины.

Узнать свою группу отключений вы можете с помощью:

️сайта Львовоблэнерго, раздел "Почему нет света": https://poweron.loe.lviv.ua/

️чат-бота Львовоблэнерго в Viber (для бытовых потребителей): https://www.viber.com/loebot

️чат-бота Львовоблэнерго в Telegram (для бытовых потребителей): https://t.me/loeserviceBot

️чат-бота Львовоблэнерго Бизнес в Viber (для юридических потребителей): www.viber.com/loebiznesbot

️чат-бота Львовоблэнерго Бизнес в Telegram (для юридических потребителей): https://t.me/loebiznesbot

По состоянию на 20:00 15 мая в области ввели аварийные отключения электроэнергии.

Отключения аварийные, поэтому заранее предупредить о них, к сожалению, не могли.

Всех, у кого сейчас есть электричество, очень прошу использовать ее экономно.

Пожалуйста, зарядите устройства, подготовьтесь к почасовым отключениям.

Прошли такой этап в прошлом году и в этом – пройдем!

Смерть врагам!