На жаль, українці змушені бути без світла через ворожі атаки по енергетиці. Погодинні графіки відключення будуть у четвер, 16 травня, по всій Україні. Наразі в кількох областях аварійні відключення.
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У Львівській області нема світла через аварійні відключення
Станом на 20:00 15 травня в області запровадили аварійні відключення електроенергії. Відключення аварійні, тому заздалегідь попередити про них, на жаль, не могли,
– написав Козицький.
Він закликав споживати електроенергію ощадливо та попросив зарядити пристрої, щоб підготуватися до погодинних відключень.
Очільник ОВА запевнив: українці пройшли такий етап минулого року, тож пройдуть і цього разу.
Погодинні відключення будуть з опівночі 16 травня
"З 00:00 16 травня у Львові та області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Це розпорядження НЕК "Укренерго", – сказано в повідомленні Козицького.
До таких дій удалися, бо існує дефіцит потужності внаслідок масованих атак окупантів на енергосистему України.
Як дізнатися, в якій я групі відключень світла
Дізнатися свою групу відключень можна за допомогою:
- ️сайту Львівобленерго, розділ "Чому немає світла";
- ️чат-бота Львівобленерго у Viber (для побутових споживачів);
- ️чат-бота Львівобленерго у Telegram (для побутових споживачів);
- ️чат-бота Львівобленерго Бізнес у Viber (для юридичних споживачів);
- ️чат-бота Львівобленерго Бізнес у Telegram (для юридичних споживачів).