Об этом в эфире национального телемарафона рассказал председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий, сообщает 24 канал. По его словам, точную сумму ущерба обязательно посчитают и предъявят в виде чека стране-террористу, которая так безжалостно уничтожает гражданскую инфраструктуру.

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Россияне нанесли существенный вред энергетике

По словам Кудрицкого, из-за похолодания потребление электроэнергии выросло – примерно на 15%, если сравнивать с прошлой неделей.

А тут еще и враг совершил столь масштабную атаку. Это, знаете, будто, когда человек получил ранения, то в первую очередь нужно стабилизировать его состояние, а потом уже после лечения он сможет снова нормально функционировать, заниматься своими делами. Так и с энергосистемой,

– объяснил председатель правления Укрэнерго.

Он добавил, что в последние дни в Украине ввели довольно значительные отключения. 19 ноября они были более мягкими, ведь продолжаются восстановительные работы.

"Ожидаем, что на выходных потребление снова снизится. Это обычная абсолютно история, потому что на выходных люди потребляют меньше электроэнергии, чем в рабочие дни, потому что не ходят на работу", – отметил Кудрицкий.

По его словам, в выходные, вероятно, станет немного легче. Также в Укрэнерго надеются, что станет немного легче балансировать энергосистему в субботу и воскресенье.

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Где самая напряженная ситуация с энергетикой

Кудрицкий рассказал, что самая напряженная ситуация со светом в:

В некоторых регионах света может не быть по нескольку дней

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что масштабные российские обстрелы украинских городов могут повлечь за собой ситуацию, когда свет в домах будет появляться всего на несколько часов. То есть, украинцы могут сидеть без электроэнергии по несколько дней.

По состоянию на 17 ноября около 40% потребителей были отсоединены от электроснабжения. Когда ситуация изменится, сказать невозможно. Сахарук объяснил, что оккупанты на этот раз нанесли много вреда объектам передачи.

Речь идет о подстанциях, которые передают электроэнергию из одного района в другой и через которые заживаются многие области в центре и на западе. Кроме того, из-за попадания ракеты 15 ноября приостановила работу одна из ТЭС группы ДТЭК.

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