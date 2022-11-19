Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова правління Укренерго Володимир Кудрицький, повідомляє 24 канал. За його словами, точну суму збитків обов'язково порахують та пред'являть у вигляді чека країні-терористці, яка так безжально нищить цивільну інфраструктуру.

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Росіяни завдали суттєвої шкоди енергетиці

За словами Кудрицького, через похолодання споживання електроенергії зросло – приблизно на 15%, якщо порівнювати з минулим тижнем.

А тут ще й ворог вчинив таку масштабну атаку. Це, знаєте, ніби, коли людина зазнала поранення, то в першу чергу потрібно стабілізувати її стан, а потім вже після лікування вона зможе знову нормально функціонувати, займатися своїми справами. Так і з енергосистемою,

– пояснив голова правління Укренерго.

Він додав, що останніми днями в Україні запровадили доволі значні відключення. 19 листопада вони були м'якшими, адже тривають відновлювальні роботи.

"Очікуємо, що на вихідних споживання знову знизиться. Це звичайна абсолютно історія, тому що на вихідних люди споживають менше електроенергії, ніж в робочі дні, тому що не ходять на роботу", – зазначив Кудрицький.

За його словами, на вихідних, ймовірно, стане трохи легше. Також в Укренерго сподіваються, що стане трохи легше балансувати енергосистему в суботу та неділю.

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Де найнапруженіша ситуація з енергетикою

Кудрицький розповів, що найнапруженіша ситуація зі світлом у:

Київській області;

Чернігівській області;

Черкаській області;

Житомирській області;

Харківській області;

Сумській області;

Полтавській області.

Також тривають відновлювальні роботи на Заході України, де окупанти поцілили у кілька підстанцій.

"Тому одна з цілей відновлення полягає в тому, щоб зробити так, аби можна було доставляти по енергомережі достатню кількість електроенергії для живлення цих областей, які я назвав", – додав голова правління Укренерго.

За його словами, усім потрібно розуміти, що ситуація наразі дуже складна.

Ніхто і ніколи, жодна енергосистема не переживала того, що переживає сьогодні українська енергосистема. Нам немає в кого спитати поради, тож потрібно покладатися лише на себе,

– наголосив Кудрицький.

У деяких регіонах світла може не бути по кілька днів

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що масштабні російські обстріли українських міст можуть спричинити ситуацію, коли світло в домівках з'являтиметься лише на кілька годин. Тобто українці можуть сидіти без електроенергії по кілька днів.

Станом на 17 листопада приблизно 40% споживачів були від'єднані від електропостачання. Коли ця ситуація зміниться, сказати неможливо. Сахарук пояснив, що окупанти цього разу завдали багато шкоди об'єктам передачі.

Мовиться про підстанції, які передають електроенергію з одного району до іншого та через які заживлено багато областей у центрі та на заході. Крім того, через влучання ракети 15 листопада призупинила роботу одна із ТЕС групи ДТЕК.

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