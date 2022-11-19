В ефірі національного телемарафону заступник міністра енергетики Фарід Сафаров розповів, що потрібно робити, щоб допомогти енергетикам, повідомляє 24 канал.

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У Міненергетики розповіли, що робити, щоб не перевантажувати енергосистему

Сафаров подякував українцям, які в середньому скоротили своє споживання на 10%. Однак для того, щоб розвантажити мережу і забезпечити максимально комфортне та швидке її відновлення, слід скоротили споживання на 25%. Також не варто користуватись електричними приладами, в яких нема потреби.

Для заощадження електроенергії в першу чергу варто:

вимикати світло в кімнатах, де нікого немає,

не користуватися електрочайниками та мікрохвильовками, адже їх цілком можна замінити кип'ятінням та підігрівом на плиті,

одночасно вмикати праску та пральну машину,

знизити температуру бойлера до 50 градусів.

За словами заступника міністра, у майбутньому ситуація в енергетиці може загостритись, тож українці мають до цього підготуватись.

По-перше, ви маєте підготувати теплий одяг, щоб не замерзнути. Також термопосуд – це термоси для гарячої води та їжі, щоб вони довше зберігалися теплими. А також продукти довгого зберігання, щоб швидко їх приготувати,

– пояснив Сафаров.

Він підсумував, що цими речами треба себе забезпечити навіть не через блекаут, а через планові відключення.

У деяких регіонах світла може не бути по кілька днів

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що масштабні російські обстріли українських міст можуть спричинити ситуацію, коли світло в домівках з'являтиметься лише на кілька годин. Тобто українці можуть сидіти без електроенергії по кілька днів.

Станом на 17 листопада приблизно 40% споживачів були від'єднані від електропостачання. Коли ця ситуація зміниться, наразі сказати неможливо.

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