В ефірі національного телемарафону заступник міністра енергетики Фарід Сафаров розповів, що потрібно робити, щоб допомогти енергетикам, повідомляє 24 канал.
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Сафаров подякував українцям, які в середньому скоротили своє споживання на 10%. Однак для того, щоб розвантажити мережу і забезпечити максимально комфортне та швидке її відновлення, слід скоротили споживання на 25%. Також не варто користуватись електричними приладами, в яких нема потреби.
Для заощадження електроенергії в першу чергу варто:
- вимикати світло в кімнатах, де нікого немає,
- не користуватися електрочайниками та мікрохвильовками, адже їх цілком можна замінити кип'ятінням та підігрівом на плиті,
- одночасно вмикати праску та пральну машину,
- знизити температуру бойлера до 50 градусів.
За словами заступника міністра, у майбутньому ситуація в енергетиці може загостритись, тож українці мають до цього підготуватись.
По-перше, ви маєте підготувати теплий одяг, щоб не замерзнути. Також термопосуд – це термоси для гарячої води та їжі, щоб вони довше зберігалися теплими. А також продукти довгого зберігання, щоб швидко їх приготувати,
– пояснив Сафаров.
Він підсумував, що цими речами треба себе забезпечити навіть не через блекаут, а через планові відключення.
У деяких регіонах світла може не бути по кілька днів
Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що масштабні російські обстріли українських міст можуть спричинити ситуацію, коли світло в домівках з'являтиметься лише на кілька годин. Тобто українці можуть сидіти без електроенергії по кілька днів.
Станом на 17 листопада приблизно 40% споживачів були від'єднані від електропостачання. Коли ця ситуація зміниться, наразі сказати неможливо.
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