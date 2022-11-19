Глава держави зауважив, що день почався дуже рано та був дуже активним. Станом на 19:00 графік президента ще не вичерпався.

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Президент провів засідання Ставки

Зеленський розповів, що щойно провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Основні питання – фронт, зокрема:

забезпечення українських військових,

ситуація на конкретних ділянках передової,

плани, щоб збільшити кількість українських прапорів у містах на Півдні та Сході України.

Окремо обговорили бої на Донеччині. Були доповіді. Робимо все, щоб допомогти нашим героям витримувати російські атаки,

– зауважив Зеленський.

Окрему увагу приділили енергетиці. Склад учасників засідання Ставки був традиційним – Головнокомандувач, командувачі та всі, хто працює заради оборони України.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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До Києва прибув прем'єр Британії

Зеленський розповів, що сьогодні також відбувся надзвичайно важливий візит в Україну нового прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака.

Дуже змістовний візит. Усі ключові питання наших відносин встигли обговорити. Будуть нові результати для обох наших країн – це вже точно,

– додав президент.

Глава держави подякував британському прем'єру за готовність разом з українцями ще міцніше захищати свободу.

"Маємо й деякі дуже потрібні рішення – домовилися про них сьогодні", – зауважив Зеленський.

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До Херсона прибув перший потяг

Президент зауважив, що сьогодні, як і завжди, він отримував доповіді щодо відновлювальних робіт в енергетиці. Фахівці працюють по всій країні, щоб стабілізувати ситуацію. Найбільше проблем з електрикою є в:

Києві та області,

Одесі та області,

Харкові та області,

Вінницькій області,

Тернопільській області,

Черкасах,

Чернігові та інших регіонах.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб дати людям нормальне життя", – наголосив Зеленський.

Він розповів, що у звільненому від російських окупантів Херсоні відновлюють транспортне сполучення.

Є перший потяг із Києва. Щодня створюємо нові можливості для людей,

– зауважив глава держави.

Президент заявив, що готуються вагомі міжнародні події, які відбудуться вже найближчим часом.

"Усе, що потрібно для нашого захисту, ми забезпечимо. Усіх, кого можна залучити до підтримки нашої держави, ми залучаємо. Дякую всім, хто працює для України! Дякую всім, хто воює за Україну! Дякую всім у світі, хто допомагає! Слава Україні!" – підсумував Зеленський.

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