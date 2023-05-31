Уже сегодня, 31 мая, в Минэнерго заявили, что генерации электричества достаточно для покрытия потребностей потребителей. Кроме того, запасы газа в хранилищах превысили 9,5 миллиарда кубических метров.

Смотрите также По всей Украине аварийно выключили свет: что говорят в ДТЭК

Свет вернули в 12 областей

Как отмечают, энергетики вернули свет почти 2 миллионам потребителям в 12 областях Украины, оставшихся без света 30 мая. Соответствующая комиссия начала изучать причины, которые привели к рассинхронизации энергосистемы и аварийным отключениям электроэнергии.

В Минэнерго добавляют, что из-за российского террора в прифронтовых областях до сих пор есть проблемы со светом. Так, в Донецкой области из-за боевых действий обесточено 26 населенных пунктов, без света остались 12,3 тысяч потребителей.

Кроме того, в результате предварительных обстрелов без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Ремонтные бригады сейчас работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Актуальная ситуация в энергосистеме Украины

Ситуация с генерацией и потреблением электроэнергии стабильна. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита в системе нет. Отключения не планируются,

– говорится в сообщении.

Добавляют, что в Украине продолжается масштабная ремонтная кампания объектов генерации и сетей в рамках подготовки к новому отопительному сезону.