Отключение в Киеве

Свет в столице аварийно выключен в 12:28. Отключения коснулись Шевченковского, Соломенского, Святошинского, Голосеевского, Оболонского, Дарницкого районов. Выключение ввели также и в области.

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В ДТЭК отметили, что в столице произошли аварийные отключения В частности, проблемы со светом есть в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Оболонском, Дарницком районах и области.

Наши энергетики возобновляют электроснабжение 15 домов улиц Институтской, Грушевского, Мазепы, Липской и П.Орлика,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что специалисты оперативно выехали на место аварии и сразу запитали 33 обесточенных дома от резервных источников.

15 домов, которые еще остаются обесточенными, должны переключить к альтернативным источникам до 14:30.

После резервного переключения специалисты приступят к ремонту основного оборудования, чтобы обеспечить надежную схему электроснабжения домов.

В части районов Харькова нет света

Свет и интернет исчезли около 13.30 30 мая также и в некоторых районах Харькова. Также сообщают и о проблемах с водоснабжением из-за отсутствия света.

Об исчезновении электроэнергии и интернета в Слободском, Индустриальном, Киевском районах города сообщает Суспільне Харьков.

В Днепре экстренные отключения света

30 мая на Днепропетровщине происходят экстренные отключения электроэнергии, сообщили в компании ЦЭК.

В компании отметили, что напряжение на сети пока не подается. Также сообщается, что в некоторых районах Павлограда пропала электроэнергия.

Обесточивание на Полтавщине

Об обесточивании впоследствии сообщили и в Полтавской области. В " Полтаваоблэнерго " сообщили, что превентивные меры были применены для сбалансирования системы.

"Сегодня, 30 мая, сработала автоматическая частотная разгрузка (АЧР) в электросетях 110-150 кВ, из-за чего часть Полтавской области осталась без электроэнергии", – говорится в сообщении.

Автоматическая частотная разгрузка – это отключение части потребителей при снижении частоты в электрических сетях ниже допустимого уровня.

Отключения происходят по всей стране: причина

Обновление. Впоследствии в ДТЭК сообщили, что с 13:28 по всей стране происходят отключение света из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре. Его вызвало снижение частоты в объединенной энергосистеме Украины.

Отмечают, что причины понижения частоты выясняют специалисты "Укрэнерго". По состоянию на 14:32 "Укрэнерго" предоставило разрешение на возобновление электроснабжения.

Важно! По состоянию на утро 30 мая в Минэнерго сообщали, что в Украине достаточно производимой электроэнергии для покрытия потребностей потребителей, но из-за непогоды и обстрелов есть отключение света в семи областях.

Подробно о состоянии энергосистемы после атаки 30 мая

Попаданий и повреждений объектов энергоинфраструктуры в результате ночной атаки дронами не было. В то же время враг продолжает терроризировать прифронтовые и приграничные территории. В результате обстрелов в Донецкой области было обесточено шесть населенных пунктов.

"Без света также осталась часть потребителей в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях", – говорится в сообщении.

Из-за обстрелов также остается без света часть потребителей в Запорожской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

Кроме этого, есть обесточивание потребителей из-за непогоды – в Запорожской области без света 12 населенных пунктов, в Днепропетровской – 31.