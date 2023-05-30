Відключення в Києві

Світло у столиці аварійно вимкнули о 12:28. Відключення торкнулись Шевченківського, Солом'янського, Святошинського, Голосіївського, Оболонського, Дарницького районів. Вимкнення впровадили також і в області. Ремонт обіцяють провести максимально швидко.

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У ДТЕК зазначили, що в столиці стались аварійні відключення. Зокрема, проблеми зі світлом є у Шевченківському, Солом'янському, Святошинському, Голосіївському, Оболонському, Дарницькому районах та в області.

Наші енергетики відновлюють електропостачання 15 будинків вулиць Iнститутська, Грушевського, Мазепи, Липська та П.Орлика,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що фахівці оперативно виїхали на місце аварії та відразу заживили 33 знеструмлені домівки від резервних джерел.

15 будинків, що ще залишаються знеструмленими, мають переключити до альтернативних джерел до 14:30.

Після резервного переключення фахівці розпочнуть ремонт основного обладнання, щоб забезпечити надійну схему електропостачання будинків.

У частині районів Харкова немає світла

Світло та інтернет зникли близько 13:30 30 травня також і в деяких районах Харкова. Також повідомляють і про проблеми із водопостачанням через відсутність світла.

Про зникнення електроенергії та інтернету у Слобідському, Індустріальному, Київському районах міста повідомляє Суспільне Харків.

У Дніпрі екстренні вимкнення світла

30 травня на Дніпропетровщині відбуваються екстрені вимкнення електроенергії, повідомили в компанії ЦЕК.

У компанії зазначили, що напруга на мережі поки не подається. Також повідомляється, що у деяких районах Павлограда зникла електроенергія.

Важливо! Станом на ранок 30 травня в Міненерго повідомляли, що в Україні достатньо виробленої електроенергії для покриття потреб споживачів, але через негоду і обстріли є відключення світла у семи областях.

Стан енергосистеми після атаки 30 травня: детально

Влучань та пошкоджень об'єктів енергоінфраструктури унаслідок нічної атаки дронами не було. Водночас ворог продовжує тероризувати прифронтові та прикордонні території. Внаслідок обстрілів у Донецькій області було знеструмлено шість населених пунктів.

"Без світла також залишилася частина споживачів у Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях", – йдеться у повідомленні.

Через обстріли також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Крім цього, є знеструмлення споживачів через негоду – у Запорізькій області без світла 12 населених пунктів, у Дніпропетровській – 31.