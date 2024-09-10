Глава Запорожской ОВА рассказал на брифинге 10 сентября, что уже провели первые тендерные процедуры как городским коммунальным предприятием "Водоканал", так и "Тепловыми сетями" на закупку генерационных и когенерационных установок, пишет 24 Канал.

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Какова ситуация в Запорожье

Что касается городского водоканала, то проведена процедура на закупку мощных генераторов на суммарную мощность примерно 5 мегаватт, которые должны быть поставлены в течение следующих 4 месяцев на базу горводоканала. Нам удалось это сделать благодаря тому, что мы смогли провести переговоры с нашими международными партнерами, которые 80% от закупки профинансируют, 20% – областной бюджет, потому что в городском бюджете на это денег не хватает,

– заявил глава ОВА.

Иван Федоров объяснил, что в отношении тепловых сетей, то первые 3 когенерационные установки уже закуплены. Их суммарная мощность 7,5 мегаватта. По словам чиновника, Запорожье должно получить установки до середины ноября, к середине декабря они будут подключены.

Глава Запорожской ОВА объяснил, что:

на днях заканчивается тендерная процедура, которую проводит UNDP на закупку еще 8 когенерационных установок по 2,5 мегаватт;

три когенерационные установки мощностью по пол мегаватта поставит правительство Нидерландов.

На этой неделе (вероятно, 9 – 15 сентября – 24 Канал) на базе областной администрации будет создана рабочая группа, которая будет заниматься инспекцией готовности к зиме. Мы изменили стандарты готовности к зиме,

– объяснил Федоров.

Он уточнил, что когда-то достаточно было, чтобы в школах, больницах или других социальных учреждениях был генератор, который способен работать 4 часа на случай отключения света, однако "сегодня мы должны готовиться к тому, что света может не быть вообще".

Иван Федоров объяснил, что сейчас одного генератора недостаточно, надо иметь 2 – 3. Поэтому чиновник заверил, что они ведут переговоры с международными партнерами.