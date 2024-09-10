Глава Запорізької ОВА розповів на брифінгу 10 вересня, що вже провели перші тендерні процедури як міським комунальним підприємством "Водоканал", так і "Тепловими мережами" на закупівлю генераційних та когенераційних установок, пише 24 Канал.

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Яка ситуація на Запоріжжі

Що стосується міського водоканалу, то проведена процедура на закупівлю потужних генераторів на сумарну потужність приблизно 5 мегаватів, які мають бути поставлені протягом наступних 4 місяців на базу міськводоканалу. Нам вдалося це зробити завдяки тому, що ми змогли провести перемовини з нашими міжнародними партнерами, які 80% від закупівлі профінансують, 20% – обласний бюджет, бо в міському бюджеті на це грошей не вистачає,

– заявив глава ОВА.

Іван Федоров пояснив, що стосовно теплових мереж, то перші 3 когенераційні установки вже закуплені. Їх сумарна потужність 7,5 мегавата. За словами посадовця, Запоріжжя має отримати установки до середини листопада, до середини грудня вони будуть підключені.

Очільник Запорізької ОВА пояснив, що:

днями закінчується тендерна процедура, яку проводить UNDP на закупівлю ще 8 когенераційних установок по 2,5 мегавати;

три когенераційні установки потужністю по пів мегавата поставить уряд Нідерландів.

Цього тижня (ймовірно, 9 – 15 вересня – 24 Канал) на базі обласної адміністрації буде створена робоча група, яка займатиметься інспекцією готовності до зими. Ми змінили стандарти готовності до зими,

– пояснив Федоров.

Він уточнив, що колись достатньо було, щоб в школах, лікарнях чи інших соціальних закладах був генератор, який здатний працювати 4 години на випадок відключення світла, однак "сьогодні ми маємо готуватися до того, що світла може не бути взагалі".

Іван Федоров пояснив, що наразі одного генератора недостатньо, треба мати 2 – 3. Тож посадовець запевнив, що вони ведуть перемовини з міжнародними партнерами.