Председатель Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслана Слободяна в эфире телемарафона рассказала, что в случае расхождения между отключениями света и установленными графиками, необходимо сообщить об этом облэнерго. После этого потребителя могут не беспокоить во время следующей "серой клеточки".

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Может быть аварийная ситуация

По словам Слободяна, если отключение происходит тогда, когда гарантированно должен быть свет, то потребитель обязательно должен сообщить об этом своему оператору систем распределения. Причина отключений может заключаться в аварийной ситуации или в том, что не сработала автоматика.

Он отметил, что если случилось ложное не включение потребителя, то операторы систем распределения учитывают это при следующих отключениях.

И тогда при следующей "серой" зоне уже такого потребителя могут определенное время не беспокоить, а за счет других очередей, других групп потребителей, эту ситуацию выравнивать,

– объяснил он.

Энергетики рассчитывают, что в августе будет больше генерирующей способности из-за окончания ремонтов и ситуация должна улучшиться.