Сейчас для этого наше государство ведет соответствующие переговоры. Об этом президент Украины сообщил во время вечернего обращения, передает 24 Канал.

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Зеленский рассказал о решении проблем в энергетике

Украинский глава подчеркнул, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль доложил 2 июля о мерах защиты энергообъектов нашего государства. Говорится и об активной защите, РЭБ и все остальное.

Доложил и по восстановлению и нашей работе с европейскими партнерами ради расширения импорта электричества в Украину. Сейчас мы полностью выбираем объем импорта, который согласован с ЕС, и я благодарен всем соседям за эту помощь,

– сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинская власть делает все, чтобы увеличить импорт, и это должно быть европейское решение. Сейчас же, по словам Зеленского, наши чиновники работают над соответствующим согласием.

"Поручил вице-премьер-министру (и главе Минцифры – 24 Канал) Федорову на ближайшем заседании Ставки представить мне анализ по операторам связи: что делается для обеспечения связи в условиях отключений электричества и кто из операторов связи не придерживается соответствующих решений", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский также сообщил, что поручил также министру энергетики Герману Галущенко "буквально в ежедневном режиме" информировать людей о состоянии работ в энергетике, об имеющихся дефицитах и, что страна делает ради их заполнения.

Как подчеркнул президент, правительство должно значительно активнее работать для того, чтобы у наших людей и компаний было больше возможностей закупать, производить, устанавливать все необходимое оборудование, чтобы пройти этот сложный период с работой энергетики.