Наразі для цього наша держава веде відповідні перемовини. Про це президент України повідомив під час вечірнього звернення, передає 24 Канал.

До теми Орбан просив "припинити вогонь і розмовляти з Росією": як відреагував Зеленський

Зеленський розповів про розв'язання проблем в енергетиці

Український очільник наголосив, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доповів 2 липня щодо заходів захисту енергообʼєктів нашої держави. Мовиться й про активний захист, РЕБ і все інше.

Доповів і щодо відбудови та нашої роботи з європейськими партнерами заради розширення імпорту електрики в Україну. Зараз ми повністю вибираємо обсяг імпорту, який погоджено з ЄС, і я вдячний усім сусідам за цю допомогу,

– сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що українська влада робить все, щоб збільшити імпорт, і це має бути європейське рішення. Наразі ж, за словами Зеленського, наші урядовці працюють над відповідною згодою.

"Доручив віцепрем'єр-міністру (і главі Мінцифри – 24 Канал) Федорову на найближчому засіданні Ставки представити мені аналіз по операторах зв'язку: що робиться для гарантування зв'язку в умовах відключень електрики та хто з операторів звʼязку не дотримується відповідних рішень", – наголосив український лідер.

Зеленський також повідомив, що доручив також міністру енергетики Герману Галущенку "буквально в щоденному режимі" інформувати людей про стан робіт в енергетиці, про наявні дефіцити і про те, що країна робить заради їх заповнення.

Як наголосив президент, уряд повинен значно активніше працювати для того, щоб у наших людей і компаній було більше можливостей закуповувати, виробляти, встановлювати все необхідне обладнання, щоб пройти цей складний період з роботою енергетики.