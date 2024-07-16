Об этом сообщил председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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По его словам, отключений станет меньше в связи с нормализацией температурных режимов, которые сейчас значительно выше климатической нормы.
"Как только они станут ближе к норме, объемы введенных графиков ожидаемо снизится", – рассказал Слободян.
Света станет больше
Кроме того, ща словам представителя Госэнергонадзора, сейчас в круглосуточном режиме продолжаются аварийно-восстановительные работы, что также будет иметь положительное влияние.
"Надеемся уже в ближайшее время, но о детальных планах по восстановлению и понятным причинам я более подробно рассказать не могу", – добавил он.
Ситуация в энергосистеме
К слову, сейчас ситуация в энергосистеме Украины достаточно сложная. Так, сегодня, 16 июля применяют даже аварийные отключения. Речь о Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской области.