Боец 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев рассказал, как происходило 13 дней штурма Киева. Рассказ бойца опубликовал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"Яга" рассказал, как 13 дней защищали столицу

Первое, что мы сделали, начали откапывать окопы, которые оставили нам деды со Второй мировой войны. Каждый день открывался огонь. Из разного оружия. Били очень профессионально, корректировали огонь беспилотниками,

– рассказал "Яга".

Вспомнил, что у них был снайпер Стасик, получивший тяжелое ранение, ведь в тот день был обстрел и очень жестко "крыли". Поэтому ранения получили многие.

Мужчина вспомнил, что он вытаскивал Стасика и тогда боялся за его жизнь, а не за свою, потому что раненого нужно было вывозить срочно.

Мы уничтожили их 3 боевых разведывательно-дозорных машини (БРДМ) и бронетранспортера (БТР),

– вспомнил боец.

После этого услышали, как раненый оккупант начал по радио молить о помощи и сказал, что украинские бойцы наверху. Тогда наши бойцы уничтожили еще одну БРДМ.

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На следующий день было очень жесткое сражение – даже "Тигр" российских оккупантов поджигал траву. Однако "Яга" объяснил, что враги получили "по зубам" очень хорошо и больше сюда не полезут.

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