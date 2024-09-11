В частности, жители Дагестана, Сахи и республики Татарстан планируют провести референдум, чтобы выйти из состава России. Они не хотят иметь ничего общего с российским диктатором Владимиром Путиным и всей верхушкой Кремля, информирует 24 Канал.

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Жители республик хотят выйти из состава России

Жительница Дагестана заявила, что хочет выйти из состава России и жить отдельным государством. По ее словам, будет ее народ жить хорошо или плохо – это их дело.

Более того, она пожаловалась на ужасные условия жизни в России, мол, пенсии и зарплаты мизерные, нет никаких социальных выплат и помощи малообеспеченным семьям.

Они (Кремль – 24 Канал) войну затеяли, миллиарды тратят на ракеты, говорят, что за мир, а убивают людей. Я себя с ними не ассоциирую и вообще не хочу говорить, что я россиянка. Я говорю, что я из Дагестана, хоть пока мы в России, но скоро будем свободны. Не хочу я жить в России,

– рассказала она.

Кроме этого, жительница Сахи призвала своих сограждан к самоопределению и независимости. По ее словам, общая история России и Сахи – это кровавое завоевание их русскими. Она пожаловалась, что народ Сахи не имеет права писать, говорить на родном языке.

Развал России – это единственное, что спасет Европу и весь Запад от будущих угроз со стороны страны-агрессора. Россияне, для чего вам Саха?,

– сказала она.