Буданов заявил, что об отношении российской "элиты" к Путину информации нет. По его мнению, это риторический вопрос, ведь сейчас есть очень много разных данных. Об этом глава управления разведки Минобороны Украины заявил 22 июня в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.

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Российская "элита" переживает за свою роль в послевоенном мире

Мало политических тяжеловесов делают откровенные военные изречения. Нет этой риторики,

– говорит Кирилл Буданов.

Хотя на самом деле они очень обескуражены и не понимают, чем это закончится. Но они точно знают, что конец будет не слишком положительным.

Глава разведки говорит, что "элита" России сейчас думаю только о себе и своем месте в послевоенном обществе.

Их не интересует судьба русского народа, а своя собственная судьба, их место в будущем послевоенном мире. Будут ли они с Путиным вместе, или станут частью нового послевоенного мира, – это единственный интересующий их вопрос,

– отмечает Буданов.

Сейчас Россия пытается захватить Донецкую и Луганскую область, чтобы заявить, что наконец-то она сделала хотя бы что-нибудь. Ведь "элите" даже не о чем говорить, потому что хвастаться нечем.

Из России будут эмигрировать многие миллионеры

В Минобороны Великобритании рассказали, сколько миллионеров будет эмигрировать из России. По данным министерства, есть примерно 15 тысяч заявок в эмиграцию .

В ведомстве отметили, что потенциальный выезд из страны может быть мотивирован несколькими причинами. Во первых, это личная оппозиция о полномасштабном военном вторжении России в Украину. Во-вторых, страхи по поводу экономического влияния из-за санкций Запада против России.

По мнению Минобороны, потеря большого количества состоятельных людей может только усугубить ее долгосрочные экономические перспективы.

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