Буданов заявив, що про ставлення російської "еліти" до Путіна інформації нема. На його думку, це риторичне питання, адже зараз є дуже багато різної даних. Про це голова управління розвідки Міноборони України заявив 22 червня в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.

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Російська "еліта" хвилюється за свою роль в післявоєнному світі

Мало політичних важковиків роблять відверті воєнні вислови. Немає цієї риторики,

– каже Кирило Буданов.

Хо насправді вони дуже збентежені й не розуміють, чим це закінчиться. Але вони точно знають, що кінець буде не надто позитивним.

Глава розвідки каже, що "еліта" Росії зараз думаю лише про себе й своє місце в повоєнному суспільстві.

Їх не цікавить доля російського народу, а своя власна доля, їхнє місце в майбутньому повоєнному світі. Чи будуть вони з Путіним разом, чи стануть частиною нового повоєнного світу, – це єдине питання, що їх цікавить,

– зазначає Буданов.

Зараз Росія намагається захопити Донецьку та Луганську область, щоб заявити, що нарешті вона зробила хоча б щось. Адже "еліті" навіть немає про що говорити, бо хвалитися нема чим.

З Росії емігруватиме багато мільйонерів

У Міноборони Великої Британії розповіли, скільки мільйонерів емігруватиме з Росії. За даними міністерства, є приблизно 15 тисяч заявок на еміграцію.

У відомстві зазначили, що потенційний виїзд з країни може бути мотивованим кількома причинами. По перше, це особиста опозиція щодо повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну. По-друге, страхи щодо економічного вплину через санкції Заходу проти Росії.

На думку Міноборони, втрата великої кількості заможних людей може лише погіршити її довгострокові економічні перспективи.

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