Стоит заметить, что Сеть Центров Эдукации работает еще с 2019 года. Она совместно с Институтом города и управлением культуры Львова реализовала концепцию обучения на базе городских библиотек.

Будет интересно Львовский медицинский университет получил нового ректора

На сегодня сеть охватывает 9 библиотек, где проходят различные курсы для взрослых. За 5 лет состоялось свыше 200 бесплатных учебных курсов для более 13 тысяч человек.

Во Львове открыли Центр неформального образования для взрослых

Сеть Центров Эдукации наконец получила новое устойчивое помещение, куда может прийти каждый желающий.

Мы к этому шли 5 лет. Именно наличие Координационного центра неформального образования взрослых позволит нам еще больше развивать нашу деятельность, внедрять еще больше образовательных и учебных программ, – рассказала руководитель Центров Эдукации, менеджер проектов КУ Институт города Виктория Фургало.

Она добавила, что количество людей, которые хотят приобщаться к обучению, постоянно растет, у них возникает много вопросов и именно здесь, они смогут объединяться, получать консультации и узнавать обо всех новых проектах.



Пространство полностью реконструировали / Фото Романа Балука, ЛГС

По словам Виктории, создание центра является важным шагом для поддержки членства в сети обучающихся городов ЮНЕСКО, к которой Львов присоединился в этом году. Пространство библиотеки на Мулярской, 2А, полностью реконструировали. Там можно найти:

большой лекционный зал с амфитеатром,

комфортный коворкинг с зонированием для коллективной и индивидуальной работы,

отдельный зал для воркшопов,

рецепцию с книговыдачей,

уборную,

кухню,

координационный центр неформального образования взрослых от Сети Центров Эдукации.

Дизайн разработала Екатерина Штомпель. Она же реализовала проект. Поэтому отныне первый этаж Центральной муниципальной библиотеки выглядит как открытое пространство с наполненными книгами полками и местами для обучения и саморазвития.

В Центр образования для взрослых может прийти каждый желающий / Фото Романа Балука, ЛГС

Стоит заметить, что библиотека продолжает свои привычные функции – выдачу книг, обслуживание читателей и читательниц и тому подобное. Однако здесь также можно будет записаться на образовательные курсы или воркшопы, пройти обучение по проектному менеджменту, или реализовать свой собственный курс.

"Во время глобальных информационных трансформаций библиотека ищет свое место в обществе. Поэтому наша Медиатека служит базовым учреждением, где развивается образовательный проект нашего города. Партнерство с Институтом города, Центрами Эдукации и зарубежными партнерами позволяет в центре Львова, в доступном пространстве создать для горожан интерактивный и живой центр", – отметил директор Львовской муниципальной библиотеки Василий Кметь.



Записаться на курсы или консультации можно на сайте "ЦЭ" / Фото Романа Балука, ЛГС

К ремонту и обустройству этого помещения присоединился ряд иностранных доноров, в частности:

DVV International (Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии),

Программа развития ООН,

Польская помощь (Фонд Ягеллонский при поддержке Министерства иностранных дел Польши).

"Сегодня сеть Центров Эдукации получила свой дом. Это пространство для неформального образования, чтобы поддерживать различные сферы жизни человека: физическое и ментальное здоровье, благосостояние, успех, развитие, защита, самоуверенность. Верю, что эта локация как раз на это и будет работать", – заявил директор Представительства DVV International в Украине Олег Смирнов.

Обратите внимание! Присоединиться к курсам можно по ссылке. Также "ЦЭ" имеет собственную страницу в инстаграме, на которой можно следить за анонсами новых событий Центра.