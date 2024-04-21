Варто зауважити, що Мережа Центрів Едукації працює ще з 2019 року. Вона спільно з Інститутом міста та управлінням культури Львова реалізувала концепцію навчання на базі міських бібліотек.

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Станом на сьогодні мережа охоплює 9 бібліотек, де відбуваються різноманітні курси для дорослих. За 5 років відбулося понад 200 безкоштовних навчальних курсів для більш ніж 13 тисяч людей.

У Львові відкрили Центр неформальної освіти для дорослих

Мережа Центрів Едукації нарешті отримала нове стале приміщення, куди може прийти кожен охочий.

Ми до цього йшли 5 років. Саме наявність Координаційного центру неформальної освіти дорослих дасть нам змогу ще більше розвивати нашу діяльність, впроваджувати ще більше освітніх і навчальних програм, – розповіла керівниця Центрів Едукації, менеджерка проєктів КУ Інститут міста Вікторія Фургало.

Вона додала, що кількість людей, які хочуть долучатись до навчань, постійно зростає. У них виникає багато запитань, і саме тут вони зможуть об'єднуватись, отримувати консультації та дізнаватись про всі нові проєкти.



Простір повністю реконструювали / Фото Романа Балука, ЛМР

За словами Вікторії, створення центру є важливим кроком для підтримки членства у мережі міст ЮНЕСКО, що навчаються, куди Львів приєднався цього року. Простір бібліотеки на Мулярській, 2А, повністю реконструювали. Там можна знайти:

велику лекційну залу з амфітеатром,

комфортний коворкінг із зонуванням для колективної та індивідуальної роботи,

окрему залу для воркшопів,

рецепцію з книговидачею,

вбиральню,

кухню,

координаційний центр неформальної освіти дорослих від Мережі Центрів Едукації.

Дизайн розробила Катерина Штомпель. Вона ж реалізувала проєкт. Тож відтепер перший поверх Центральної муніципальної бібліотеки виглядає як відкритий простір з наповненими книжками полицями та місцями для навчання й саморозвитку.

У Центр освіти для дорослих може прийти кожен охочий / Фото Романа Балука, ЛМР

Варто зауважити, що бібліотека продовжує свої звичні функції – видачу книжок, обслуговування читачів та читачок тощо. Проте тут також можна буде записатись на освітні курси або воркшопи, пройти навчання з проєктного менеджменту, або реалізувати свій власний курс.

"У час глобальних інформаційних трансформацій бібліотека шукає свого місця в суспільстві. Відтак наша Медіатека служить базовою установою, де розвивається освітній проєкт нашого міста. Партнерство з Інститутом міста, Центрами Едукації та закордонними партнерами дає змогу в центрі Львова, в доступному просторі створити для містян інтерактивний і живий осередок", – зазначив директор Львівської муніципальної бібліотеки Василь Кметь.



Записатися на курси чи консультації можна на сайті "ЦЕ" / Фото Романа Балука, ЛМР

До ремонту та облаштування цього приміщення долучилася низка іноземних донорів, зокрема:

DVV International (Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини),

Програма розвитку ООН,

Польська допомога (Фундація Ягеллонська за підтримки Міністерства закордонних справ Польщі).

"Сьогодні мережа Центрів Едукації отримала свою домівку. Це простір для неформальної освіти, щоб підтримувати різні сфери життя людини: фізичне і ментальне здоровʼя, добробут, успіх, розвиток, захист, самовпевненість. Вірю, що ця локація якраз на це й працюватиме", – заявив директор Представництва DVV International в Україні Олег Смірнов.

Зверніть увагу! Долучитися до курсів можна за посиланням. Також "ЦЕ" має власну сторінку в інстаграмі, на якій можна слідкувати за анонсами нових подій Центру.